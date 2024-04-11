مقتل لاعبة كرة قدم أرجنتينية على يد زوجها السابق

تعرضت لاعبة كرة قدم أرجنتينية إلى القتل على يدي زوجها السابق وفقًا لما أوردته تقارير إخبارية بريطانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر ذاتها إن فلورنسيا جينيازو، اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا، والتي لعبت لنادي أتلتيكو أرجنتينو دي ميندوزا في الأرجنتين، قُتلت خنقًا على يد شريكها السابق إغناسيو أغوستين نوتو، (32 عامًا) في منزلهما وذلك في السادس من أبريل الجاري.

وقالت مصادر إعلامية إن فلورنسيا قُتلت على يد شريكها، الذي أقدم على الانتحار بعد دقائق فقط من إزهاق روح زوجته السابقة في الوقت الذي كان ابنهما البالغ من العمر 7 سنوات في المنزل في ذلك الوقت.

وقبل أن يُقدم على الانتحار، علّق إغناسيو على إحدى نوافذ الغرفة التي كانت مسرحًا للجريمة، لافتة موجهة لأجواره: "اتصلوا بالرقم 911 (رقم شرطة النجدة) الأطفال وحدهم" قبل أن يعثر الجيران بالفعل على ابن الزوجين وهو منشغل بألعاب الفيديو في غرفة أخرى قبل أن يأخذوه إلى مكان آمن.

وفي وقت لاحق، وصلت الشرطة إلى مكان الجريمة واقتحمت الغرفة لتجد فلورنسيا جثة ملقاة على الأرض، بينما كان إجناسيو معلقًا من السقف، وفقًا لتقارير محلية.

وقال المدعي العام المسؤول عن التحقيق في الجريمة إنه من المحتمل أن فلورنسيا قد تعرضت للعنف مرات من قبل شريكها السابق خاصة أنها كانت أبلغت السلطات عن شريكها بتهمة العنف، في نوفمبر من العام الماضي.

وانفصلت اللاعبة الأرجنتينية عن زوجها الذي أنجبت منه طفلين هما ميلو، 7 سنوات، وأمبار، 5 سنوات، لكن الخلافات تواصلت بينهما حتى حادثة القتل.