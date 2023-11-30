ترتيب الدوري السعودي: الأهلي يقسو على أبها (فيديو)

وعزز فرانك كيسي تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 38، وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما 5/0 بهدف من توقيع غابرييل فيغا.

وقالت رابطة الدوري عبر منصة "X": "الأهلي يسجّل 5 أهداف بالشوط الأول للمرة الأولى خلال مسيرته في دوري روشن السعودي".

ووقع النجم الجزائري رياض محرز سادس أهداف الأهلي في الدقيقة 64.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث، وحقق الفريق الفوز التاسع مقابل 3 خسائر، و3 تعادلات.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 38 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن مطارده النصر.

وفي وقت لاحق يلعب الاتحاد، بطل الموسم الماضي، مع الخليج.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ15 يلعب يستضيف الهلال منافسه النصر، غدًا الجمعة، على مدينة الملك فهد الرياضية.