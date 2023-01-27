ترتيب دوري أدنوك: التعادل يحسم قمة الشارقة وشباب الأهلي.. والعين يكتسح عجمان بخماسية

حسم التعادل السلبي على قمة الشارقة ضد شباب الأهلي، التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفشل كل فريق بهز شباك الآخر، ليكتفى طرفا المباراة بنقطة لكل منهما.

التعادل رفع رصيد شباب الأهلي إلى 29 نقطة ليظل في المركز الأول، بينما رفع الشارقة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.