ترتيب دوري أدنوك: التعادل يحسم قمة الشارقة وشباب الأهلي.. والعين يكتسح عجمان بخماسية
حسم التعادل السلبي على قمة الشارقة ضد شباب الأهلي، التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.
وفشل كل فريق بهز شباك الآخر، ليكتفى طرفا المباراة بنقطة لكل منهما.
التعادل رفع رصيد شباب الأهلي إلى 29 نقطة ليظل في المركز الأول، بينما رفع الشارقة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.
كما تغلب النصر على ضيفه الظفرة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ 14 لدوري أدنوك للمحترفين.
وسجل عادل تاعرابت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، ليرفع "الأزرق"، الذي استعاد ذاكرة الفوز الغائبة من الجولة الثانية أمام عجمان 2-0، رصيده إلى 11 نقطة مقابل 7 للظفرة.
العين يكتسح عجمان بخامسية
كما اكتسح العين ضيفه عجمان 5-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.
وتقدم العين عن طريق كودجو لابا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أندريه يارمولينكو الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 30 و37.
وفي الدقيقة 48 سجل بريستغ مبونغو هدف عجمان الوحيد، قبل أن يسجل بندر محمد الهدف الرابع للعين في الدقيقة 70، ثم يختتم كودجو لابا خماسية فريقه في الدقيقة 83.
ورفع العين رصيده إلى 25 نقطة في المركز الربع، فيما تجمد رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السابع.
وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز بني ياس 2-1 على مضيفه خورفكان بفضل هدفين في الشوط الأول سجلهما نيكولاس خيمينيز وجاستون سواريز.
وبدا أن الأمور ستتعقد بالنسبة لبني ياس في الشوط الثاني بعد طرد جواو فيكتور بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 62 قبل أن يقلص فابيو أبريو الفارق لصالح خورفكان في الدقيقة 71.
لكن الفريق الضيف صمد ليحقق فوزه الثالث في آخر 5 مباريات في كافة المباريات.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: