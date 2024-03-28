مانشستر يونايتد ينقض على مهاجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع خوسيلو مهاجم ريال مدريد.

ووفقا لتقرير صحيفة ريليفو، أرسل مانشستر يونايتد كشافة إلى إسبانيا لمراقبة خوسيلو، حيث تواجد ممثلان عن النادي الإنجليزي في مدريد وكان لديهما اهتمام بوضع اللاعب

لكن ووفقا للتقرير، ريال مدريد يرغب في استمرار خوسيلو مع الفريق.

وانضم خوسيلو إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادما من إسبانيول على سبيل الإعارة مع بند أحقية شراء، وقد قدم الدولي الإسباني مستويات رائعة منذ قدومه.

ويلبي خوسيلو الخصائص التي يبحث عنها مانشستر يونايتد في رأس الحربة، فهو لاعب مخضرم يتمتع بلياقة بدنية جيدة، وقدرة كبيرة على إنهاء الفرص.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ لعب أربعة مواسم هناك مع نيوكاسل.

وفي ريال مدريد يتفق الجميع تقريبًا على أن خوسيلو سيستمر مع الفريق، لكن القرار النهائي بشأنه سوف يتخذ في نهاية الموسم.

ومع الانضمام المتوقع لكيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالإضافة إلى المهاجم الشاب إندريك فيليبي، سوف تكون هناك صعوبة في استمرار خوسيلو في تشكيل ريال مدريد.