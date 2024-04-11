ألفيس يرد أموال والد نيمار
ذكرت شبكة "espn" أن اللاعب البرازيلي الدولي السابق داني ألفيس، أعاد مبلغ 150 ألف يورو إلى والد نيمار؛ إذ تم تسليمها له لمساعدته في الدفاع ضد تهمة الاعتداء الجنسي، والتي أدين بها لاحقًا.
وأوضحت الشبكة، أن إينيس غوارديولا محامية ألفيس، أكدت لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ألفيس لاعب برشلونة السابق، المفرج عنه بكفالة في انتظار الاستئناف ضد إدانته بالاغتصاب، أعاد الأموال الأسبوع الماضي.
وحُكم على ألفيس (40 عاما) بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة في 22 فبراير بعد أن أدانته المحكمة العليا في كتالونيا بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022.
وتم إطلاق سراحه من السجن في 25 مارس، بعد دفع الكفالة المطلوبة البالغة مليون يورو (1.08 مليون دولار) بينما ينتظر نتيجة استئنافه.
وزعمت تقارير في مارس أيضًا، أن نيمار الأب ساعد ألفيس في دفع الكفالة البالغة مليون يورو، لكنه نفى أن يكون الأمر كذلك، قائلا إن "الوضع أصبح مختلفًا" الآن بعد صدور الإدانة.
ولعب ألفيس إلى جانب نيمار في برشلونة، وكذلك مع منتخب البرازيل ولفترة قصيرة في باريس سان جيرمان.
وبعد قضاء 14 شهرًا في السجن في انتظار محاكمته، تم إطلاق سراح ألفيس بكفالة بعد شهر واحد فقط من صدور الحكم في انتظار الاستئناف.
ولتأمين إطلاق سراحه، بالإضافة إلى دفع الكفالة، كان عليه تسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني.
كما أن ألفيس ممنوع من مغادرة البلاد ويخضع لتسجيل وصول أسبوعي في قاعة المحكمة.
ويكافح الفريق القانوني للضحية ضد إطلاق سراحه، لكن محكمة برشلونة رفضت يوم الأربعاء استئنافًا لإلغاء الكفالة التي تم منحها للاعب كرة القدم السابق.
ويسعى محامو ألفيس إلى تبرئته، بينما يريد الادعاء زيادة عقوبة السجن إلى تسع سنوات، ويطالب محامي الضحية بسجنه لمدة 12 عاما.
ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة الاستئناف.