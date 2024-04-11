ألفيس يرد أموال والد نيمار

ذكرت شبكة "espn" أن اللاعب البرازيلي الدولي السابق داني ألفيس، أعاد مبلغ 150 ألف يورو إلى والد نيمار؛ إذ تم تسليمها له لمساعدته في الدفاع ضد تهمة الاعتداء الجنسي، والتي أدين بها لاحقًا.

وأوضحت الشبكة، أن إينيس غوارديولا محامية ألفيس، أكدت لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ألفيس لاعب برشلونة السابق، المفرج عنه بكفالة في انتظار الاستئناف ضد إدانته بالاغتصاب، أعاد الأموال الأسبوع الماضي.

وحُكم على ألفيس (40 عاما) بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة في 22 فبراير بعد أن أدانته المحكمة العليا في كتالونيا بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022.

وتم إطلاق سراحه من السجن في 25 مارس، بعد دفع الكفالة المطلوبة البالغة مليون يورو (1.08 مليون دولار) بينما ينتظر نتيجة استئنافه.