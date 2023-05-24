الأهلي يُتوج بدوري يلو للمرة الأولى في تاريخه
بعدما تغلب على ضيفه فريق القادسية بهدف دون مقابل.
توج فريق الأهلي بطلا لدوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه فريق القادسية بهدف دون مقابل.
الأهلي ضمن العودة لدوري روشن السعودي، في وقت سابق
واختتم الأهلي مبارياته في دوري يلو على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، والتي شهدت تتويجه بالبطولة.
وسجل هدف المباراة الوحيد رياض بودبوز من ركلة جزاء في الدقيقة 54.
وكان الأهلي ضمن العودة لدوري روشن السعودي، في وقت سابق، بعد أن شارك في دوري يلو موسم 2023 بعد هبوطه من الدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.
ورفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ليتوج رسميًا باللقب.