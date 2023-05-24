الأهلي يُتوج بدوري يلو للمرة الأولى في تاريخه

وكان الأهلي ضمن العودة لدوري روشن السعودي، في وقت سابق، بعد أن شارك في دوري يلو موسم 2023 بعد هبوطه من الدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ليتوج رسميًا باللقب.