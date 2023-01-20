"نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".. الكاف يبحث عن طفلة جزائرية خطفت الأضواء في أمم أفريقيا للمحليين (فيديو)
خطفت طفلة جزائرية الأضواء، على هامش مباراة الجزائر ضد إثيوبيا في كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تقام في العاصمة الجزائرية.
وظهرت الطفلة الجزائرية في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، ونشر الحساب الرسمي للكاف الفيديو وقال في عنوانه: "يبدو أن هذه الفتاة تمتلك مهارات رائعة".
وأعاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي نشر الفيديو مرة أخرى، مصحوبًا بنداءٍ يطلب فيه التواصل مع تلك الطفلة. وقال الكاف عبر حسابه: "ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".
يذكر أن المنتخب الجزائري حجز بطاقة التأهل للدور الثاني من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين عقب تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه الثاني في البطولة بتغلبه على إثيوبيا 1-صفر على ملعب نيلسون مانديلا ببلدية براقي في العاصمة الجزائر اليوم الثلاثاء.
وهذه هي النتيجة نفسها التي انتهت عليها مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب الليبي.
ويبقى على الجزائر تفادي الخسارة في اللقاء الثالث الذي لن يكون مؤثرًا أمام موزامبيق من أجل التأهل في صدارة المجموعة الأولى.