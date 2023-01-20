"نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".. الكاف يبحث عن طفلة جزائرية خطفت الأضواء في أمم أفريقيا للمحليين (فيديو)

خطفت طفلة جزائرية الأضواء، على هامش مباراة الجزائر ضد إثيوبيا في كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تقام في العاصمة الجزائرية.

وظهرت الطفلة الجزائرية في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، ونشر الحساب الرسمي للكاف الفيديو وقال في عنوانه: "يبدو أن هذه الفتاة تمتلك مهارات رائعة".