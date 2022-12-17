من مباراة المغرب وكرواتيا.
من مباراة المغرب وكرواتيا.
رياضة

صحف رياضية: صراع على المركز الثالث.. بنزيما لاعب النهائي الشبح.. ودوري السوبر الأوروبي لم يمت

الصحف تركز عل نهائي كأس العالم ومباراة تحديد المركز الثالث.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: صراع على المركز الثالث

ركزت الصحيفة على انتشار فيروس الإبل في صفوف المنتخب الفرنسي قبل نهائي كأس العالم أمام منتخب الأرجنتي، وكتبت: "فيروس الإبل يضرب كأس العالم".

الصحيفة اهتمت باعتزال سيرجيو بوسكيتس اللعب دوليا وكتبت: و"سيرجيو بوسكيتس: لقد كان شرفا تمثيل منتخب إسبانيا".

كما اهتمت الصحيفة بمباراة المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا وكتبت: "صراع على المركز الثالث".

الصحيفة اهتمت بترشيح جوزيه مورينيو لتدريب منتخب البرتغال وكتبت: "مورينيو مرشح قوي ليكون مدربا لمنتخب البرتغال".

غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.

سبورت: نهاية عهد

ركزت الصحيفة على إعلان سيرجيو بوسيكتس الاعتزال دوليا وكتبت: "نهاية عهد".

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا وكتبت: "عثمان ديمبلي: ليونيل ميسي علمني أن أهدأ" و"ميسي يتدرب في القمة للنهائي الكبير".

كما اهتمت الصحيفة برأي برشلونة في قضية دوري السوبر الأوروبي وكتبت: "دوري السوبر الأوروبي لم يمت، لا يزال على قيد الحياة".

غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.

موندو ديبورتيفو: الأزرق يفوز

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر 2022 وتواجد لاعبين من برشلونة في النهائي عثمان ديمبلي وكوندي وكتبت: "الأزرق يفوز".

الصحيفة تحدثت عن احتجاج الأرجنتينيين على تذاكر النهائي وكتبت: "فوضى في الأرجنتين من أجل تذاكر النهائي حتى 5000 يورو".

الصحيفة اهتمت بدوري السوبر الأوروبي وكتبت: "دوري السوبر الأوروبي لا يزال حيا".

كما اهتمت بوفاة نجم صربيا السابق ومدرب بولونيا الإيطالي "ميهايلوفيتش".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.

أس: لاعب النهائي الشبح

ركزت الصحيفة على اعتزال سيرجيو بوسكيتس اللعب دوليا لمنتخب إسبانيا وكتبت: "لقد كان شرفا".

الصحيفة تحدثت عن كأس العالم للأندية وكتبت: "في اتجاه كأس العالم للأندية بـ32 فريقا".

الصحيفة اهتمت بمباراة الترتيب بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي وكتبت: "مودريتش يبحث عن الترضية".

كما اهتمت بنهائي كأس العالم قطر وغياب كريم بنزيما وكتبت: "لاعب النهائي الشبح".  

غلاف صحيفة أس اليوم السبت.
غلاف صحيفة أس اليوم السبت.

ميرور: العين على الجائزة

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني وصراع كيليان مبابي وليونيل ميسي على كل جوائز البطولة وكتبت: "العين على الجائزة".

كما اهتمت بإصابات لاعبين فرنسيين بفيروس الإنفلونزا.

غلاف صحيفة ميرور اليوم السبت.
غلاف صحيفة ميرور اليوم السبت.

ليكيب: الفيروس يهاجم الدفاع

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا ومقارنة مبابي بالبرازيلي بيليه وكتبت: "تاريخهم".

كما اهتمت بضرب فيروس الإبل المنتخب الفرنسي وكتبت: "الفيروس يهاجم الدفاع". 

غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.

لاغازيتا ديلو سبورت: سينيشا إلى الأبد

ركزت الصحيفة على وفاة الصربي سينيشا ميهايلوفيتش النجم السابق ومدرب بولونيا الإيطالي بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكتبت: "سينيشا ميهايلوفيتش 1969-2022، سينيشا إلى الأبد".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم السبت.
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