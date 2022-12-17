صحف رياضية: صراع على المركز الثالث.. بنزيما لاعب النهائي الشبح.. ودوري السوبر الأوروبي لم يمت

ركزت الصحيفة على انتشار فيروس الإبل في صفوف المنتخب الفرنسي قبل نهائي كأس العالم أمام منتخب الأرجنتي، وكتبت: "فيروس الإبل يضرب كأس العالم".الصحيفة اهتمت باعتزال سيرجيو بوسكيتس اللعب دوليا وكتبت: و"سيرجيو بوسكيتس: لقد كان شرفا تمثيل منتخب إسبانيا".كما اهتمت الصحيفة بمباراة المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا وكتبت: "صراع على المركز الثالث".الصحيفة اهتمت بترشيح جوزيه مورينيو لتدريب منتخب البرتغال وكتبت: "مورينيو مرشح قوي ليكون مدربا لمنتخب البرتغال"..ركزت الصحيفة على إعلان سيرجيو بوسيكتس الاعتزال دوليا وكتبت: "نهاية عهد".الصحيفة اهتمت بنهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا وكتبت: "عثمان ديمبلي: ليونيل ميسي علمني أن أهدأ" و"ميسي يتدرب في القمة للنهائي الكبير".كما اهتمت الصحيفة برأي برشلونة في قضية دوري السوبر الأوروبي وكتبت: "دوري السوبر الأوروبي لم يمت، لا يزال على قيد الحياة"..ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر 2022 وتواجد لاعبين من برشلونة في النهائي عثمان ديمبلي وكوندي وكتبت: "الأزرق يفوز".الصحيفة تحدثت عن احتجاج الأرجنتينيين على تذاكر النهائي وكتبت: "فوضى في الأرجنتين من أجل تذاكر النهائي حتى 5000 يورو".الصحيفة اهتمت بدوري السوبر الأوروبي وكتبت: "دوري السوبر الأوروبي لا يزال حيا".كما اهتمت بوفاة نجم صربيا السابق ومدرب بولونيا الإيطالي "ميهايلوفيتش"..ركزت الصحيفة على اعتزال سيرجيو بوسكيتس اللعب دوليا لمنتخب إسبانيا وكتبت: "لقد كان شرفا".الصحيفة تحدثت عن كأس العالم للأندية وكتبت: "في اتجاه كأس العالم للأندية بـ32 فريقا".الصحيفة اهتمت بمباراة الترتيب بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي وكتبت: "مودريتش يبحث عن الترضية".كما اهتمت بنهائي كأس العالم قطر وغياب كريم بنزيما وكتبت: "لاعب النهائي الشبح". .ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني وصراع كيليان مبابي وليونيل ميسي على كل جوائز البطولة وكتبت: "العين على الجائزة".كما اهتمت بإصابات لاعبين فرنسيين بفيروس الإنفلونزا..ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا ومقارنة مبابي بالبرازيلي بيليه وكتبت: "تاريخهم".كما اهتمت بضرب فيروس الإبل المنتخب الفرنسي وكتبت: "الفيروس يهاجم الدفاع". .ركزت الصحيفة على وفاة الصربي سينيشا ميهايلوفيتش النجم السابق ومدرب بولونيا الإيطالي بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكتبت: "سينيشا ميهايلوفيتش 1969-2022، سينيشا إلى الأبد".