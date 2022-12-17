صحف رياضية: صراع على المركز الثالث.. بنزيما لاعب النهائي الشبح.. ودوري السوبر الأوروبي لم يمت

ركزت الصحيفة على إعلان سيرجيو بوسيكتس الاعتزال دوليا وكتبت: "نهاية عهد".

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا وكتبت: "عثمان ديمبلي: ليونيل ميسي علمني أن أهدأ" و"ميسي يتدرب في القمة للنهائي الكبير".

كما اهتمت الصحيفة برأي برشلونة في قضية دوري السوبر الأوروبي وكتبت: "دوري السوبر الأوروبي لم يمت، لا يزال على قيد الحياة".