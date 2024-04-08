مطالبات بجلوس الشناوي احتياطيًّا لمصطفى شوبير (فيديو)

مطالبات بجلوس الشناوي احتياطيًّا لمصطفى شوبير (فيديو)
طالب محمود أبو الدهب، نجم الأهلي الأسبق، بضرورة استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي المصري بدلًا من محمد الشناوي، والغائب منذ فترة عن حراسة عرين الفريق الأحمر بسبب الإصابة.
وتعرض محمد الشناوي لإصابة قوية بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا وتحديدًا في لقاء الرأس الأخضر بالجولة الثالثة.
وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شوبير واضح إنه مركز ويتدرب بقوة ولديه رد فعل رائع في حماية مرماه وسيكون هناك منافسة بينه وبين الشناوي لما يرجع، ولا أحد يقول لي إن الشناوي رقم واحد أو غير ذلك".
وأضاف: "أرى أن من حق مصطفى شوبير الاستمرار في حراسة مرمى الأهلي ولا يعود احتياطيا ولا يمكن في عز تألقه تعيده لمقاعد البدلاء، وهذا المركز لا ينفع فيه التغيير كثيرا، وممكن مصطفى شوبير يكون حارس منتخب مصر الأساسي قريبا والأول في مركزه".
ونجح مصطفى شوبير في قيادة الفريق الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما قاده للإطاحة بسيمبا التنزاني 3-0 بمجموع المباراتين، ليعوض غياب الشناوي.
وشارك شوبير في 25 مباراة مع الأهلي في كل البطولات، واستقبل 14 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 15 لقاءً، وتألق مصطفى شوبير في عرين الأهلي منذ أن شارك أساسياً.
كما انضم شوبير لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر التي ضمت منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا وأقيمت في القاهرة.