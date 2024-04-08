مطالبات بجلوس الشناوي احتياطيًّا لمصطفى شوبير (فيديو)

طالب محمود أبو الدهب، نجم الأهلي الأسبق، بضرورة استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي المصري بدلًا من محمد الشناوي، والغائب منذ فترة عن حراسة عرين الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة قوية بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا وتحديدًا في لقاء الرأس الأخضر بالجولة الثالثة.

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شوبير واضح إنه مركز ويتدرب بقوة ولديه رد فعل رائع في حماية مرماه وسيكون هناك منافسة بينه وبين الشناوي لما يرجع، ولا أحد يقول لي إن الشناوي رقم واحد أو غير ذلك".