بروسيا دورتموند يحدد سعر يوسف موكوكو

وبحسب "ميرور" سيتعين على مانشستر يونايتد وليفربول دفع 26.2 مليون جنيه إسترليني فقط إذا أراد أي منهما التوقيع مع موكوكو في نافذة الانتقالات في يناير.

ولعب موكوكو دور البطولة مع بروسيا دورتموند هذا الموسم، بعد أن ظهر لأول مرة في نوفمبر 2020، وسجل ستة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة حتى الآن هذا الموسم، بالإضافة إلى احتفاظه بالرقم القياسي لكونه أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني.

لكن عقد موكوكو في سيغنال إيدونا بارك ينتهي بنهاية الموسم، مع تزايد القلق لدى إدارة بروسيا دورتموند من أنه سيغادر في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم.