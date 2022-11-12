بروسيا دورتموند يحدد سعر يوسف موكوكو
أفادت صحيفة "ميرور" أن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 26.2 مليون جنيه إسترليني للسماح ببيع يوسف موكوكو في يناير المقبل.
ويمكن أن يغادر يوسف موكوكو بروسيا دورتموند في نافذة الانتقالات في يناير، مع تزايد القلق لدى إدارة النادي الألماني بشأن توقيع عقد جديد حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو المقبل.
وبحسب "ميرور" سيتعين على مانشستر يونايتد وليفربول دفع 26.2 مليون جنيه إسترليني فقط إذا أراد أي منهما التوقيع مع موكوكو في نافذة الانتقالات في يناير.
ولعب موكوكو دور البطولة مع بروسيا دورتموند هذا الموسم، بعد أن ظهر لأول مرة في نوفمبر 2020، وسجل ستة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة حتى الآن هذا الموسم، بالإضافة إلى احتفاظه بالرقم القياسي لكونه أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني.
لكن عقد موكوكو في سيغنال إيدونا بارك ينتهي بنهاية الموسم، مع تزايد القلق لدى إدارة بروسيا دورتموند من أنه سيغادر في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم.
وبالنظر إلى موهبته الواضحة فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة للنادي الألماني ولذا فهم يستعدون لبيعه في يناير القادم.
وأثار ذلك اهتمام كل من مانشستر يونايتد وليفربول، وهما من بين الأندية التي تتطلع إلى ضم موكوكو البالغ من العمر 17 عاما فقط.
كما يخوض برشلونة وباريس سان جيرمان السباق للتعاقد مع موكوكو البالغ من العمر 17 عاما فقط وفقا لصحيفة "ميرور".
ويريد بروسيا دورتموند الحصول على 26.2 مليون جنيه إسترليني فقط مقابل السماح برحيل موكوكو في يناير.
ووفقا لصحيفة "ميرور" فإنه سيتعين على أي فريق يتعاقد مع موكوكو أيضًا دفع 6 ملايين جنيه إسترليني كأجور سنوية.
وقد يحصل المهتمون بموكوكو على فرصة كبيرة لاستكشاف قدرات اللاعب خلال في كأس العالم حيث تم ضمه بشكل مفاجئ إلى تشكيلة المنتخب الألماني، وأشاد به المدرب هانز فليك.
وقال فليك: "لدينا لاعبان جديدان هما يوسف موكوكو ونيكلاس فولكروج. نحن سعداء بهما - مع خروج تيمو فيرنر ولوكاس نميتشا، يمكن أن يعطونا هذا الشيء المميز".
وأضاف: "كلاهما تحسن بشكل خيالي هذا الموسم. يوسف على طريق تطور رائع. إنه سريع وحيوي ولديه تسديدة رائعة. نتطلع لرؤيته. لدينا الكثير من المهاجمين الذين يمكنهم اللعب في عدة مراكز".