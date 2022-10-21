الشارقة يتوج بكأس رئيس الإمارات على حساب الوحدة (فيديو)

وتوج الشارقة بكأس رئيس الإمارات للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2002-2003، حين تفوق على الوحدة أيضا ولكن بركلات الترجيح.

أما الوحدة فعجز عن فك عقدة نهائي البطولة، التي حققها مرتين آخرهما في موسم 2016-2017، وخسر النهائي خمس مرات.

وأخيرا حقق المدرب الروماني كوزمين أولاريو لقب كأس رئيس الإمارات، بعدما استعصى عليه في السنوات الأخيرة مع العين وشباب الأهلي، ليحقق بذلك كل الألقاب المحلية في الإمارات.