الشارقة يتوج بكأس رئيس الإمارات على حساب الوحدة (فيديو)
سجل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير هدفا رائعا من ركلة حرة ليقود الشارقة للفوز 1-صفر على الوحدة والتتويج بلقب كأس رئيس الإمارات لكرة القدم للمرة التاسعة، اليوم الجمعة.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد"، مساء اليوم الجمعة، تحصّل الشارقة على ضربة حرة مباشرة، من خارج منطقة الجزاء ببعيد، انبرى لها ألكاسير، وفاجأ الجميع بتسديدة مباغتة في مرمى محمد الشامسي حارس الوحدة، بعد أن كان الجميع يظن أنه سيلعبها كرة عرضية.
وتوج الشارقة بكأس رئيس الإمارات للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2002-2003، حين تفوق على الوحدة أيضا ولكن بركلات الترجيح.
أما الوحدة فعجز عن فك عقدة نهائي البطولة، التي حققها مرتين آخرهما في موسم 2016-2017، وخسر النهائي خمس مرات.
وأخيرا حقق المدرب الروماني كوزمين أولاريو لقب كأس رئيس الإمارات، بعدما استعصى عليه في السنوات الأخيرة مع العين وشباب الأهلي، ليحقق بذلك كل الألقاب المحلية في الإمارات.
أحداث المباراة
جاءت أحداث الشوط الأول هادئة، فبعد أن أخطأ محمد برغش وأهدى الكرة لكايو فرنانديز سدد بوجه قدمه من الجانب الأيسر للملعب خارج شباك الوحدة، ولم يشكل أي من الفريقين خطورة على مرمى الآخر من اللعب المفتوح.
وفي الدقيقة 32، سدد المخضرم إسماعيل مطر ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة لكن الحارس درويش محمد أنقذ مرمى الشارقة وأبعد الكرة، لينتهي الشوط دون أهداف.
وكانت للركلات الحرة بصمة مجددا لكن للشارقة هذه المرة، حيث أطلق ألكاسير كرة صاروخية خدعت الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 52 وأعلنت عن هدف اللقاء الوحيد، الذي احتسب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.
وكان من المقرر أن يلعب النهائي في مايو أيار الماضي، لكن ارتباط منتخب الإمارات بمواجهة أستراليا في ملحق تصفيات كأس العالم 2022 تسبب في تأجيل المواجهة.