دوري السوبر الأفريقي: الترجي يخسر أمام مازيمبي (فيديو)

وتقمص شيخ فوفانا دور البطولة في المباراة التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام، عقب تسجيله هدف مازيمبي الوحيد في الدقيقة 11.

وأصبح يتعيَّن على الترجي الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب، التي ستقام في العاصمة التونسية، من أجل بلوغ المربع الذهبي في النسخة الأولى من المسابقة.

في المقابل، يكفي مازيمبي التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفًا على الأقل، من أجل استكمال مشواره في البطولة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة إنييمبا النيجيري، والوداد البيضاوي المغربي.