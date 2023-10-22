دوري السوبر الأفريقي: الترجي يخسر أمام مازيمبي (فيديو)
تلقت آمال الترجي التونسي في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم ضربة قوية، عقب خسارته صفر - 1 أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، يوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية الوليدة.
وتقمص شيخ فوفانا دور البطولة في المباراة التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام، عقب تسجيله هدف مازيمبي الوحيد في الدقيقة 11.
وأصبح يتعيَّن على الترجي الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب، التي ستقام في العاصمة التونسية، من أجل بلوغ المربع الذهبي في النسخة الأولى من المسابقة.
في المقابل، يكفي مازيمبي التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفًا على الأقل، من أجل استكمال مشواره في البطولة.
يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة إنييمبا النيجيري، والوداد البيضاوي المغربي.
وبات هذا هو الانتصار الأول لمازيمبي على الترجي منذ ما يقرب من 13 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه التاريخي على أبناء (باب سويقة) 5 - صفر في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا العام 2010.
وخلال اللقاءات الخمسة الماضية التي أقيمت بين الفريقين، حقق الترجي فوزين، فيما فرض التعادل نفسه على 3 مواجهات.