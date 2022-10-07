منتخب الجزائر يكشف مصير جمال بلماضي بعد نهاية عقده
أكد جهدي زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مدرب المنتخب جمال بلماضي سيبقى في منصبه حتى كأس العالم 2026.
وقال زفيزف في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: "لا داعي للحديث عن عقد بلماضي، سيستمر مدربا (للخضر) حتى كأس العالم 2026".
وقال بلماضي، الذي قاد الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019، في وقت سابق إن عقده ينتهي في ديسمبر كانون الأول 2022.
وكان بلماضي (46 عاما) ينوي ترك منصبه بعد كأس العالم هذا العام، لكن الجزائر فشلت في بلوغ النهائيات في قطر عقب الخسارة بهدف قاتل من الكاميرون في مواجهة فاصلة.
وستكون المهمة المقبلة لبلماضي التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج والمنافسة على لقبها عقب مشاركة محبطة في نسخة العام الجاري والخروج من دور المجموعات في الكاميرون.
من جهة أخرى، رفض زفيزف الكشف عن أسماء اللاعبين مزدوجي الجنسية المرشحين لتدعيم المنتخب الجزائري الأول، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للفصل في هوية المدير الرياضي الجديد للمنتخب.
وكشف زفيزف أن الاتحاد الجزائري سيوقع الشهر المقبل على اتفاقية مع شركة عالمية للملابس الرياضية ببنود تفضيلية مقارنة بالعقود السابقة.
كما ذكر أن الاتحاد الجزائري سيعين مديرا فنيا وطنيا مطلع ديسمبر المقبل، ليحل محل الوطني توفيق قريشي، الذي يشغل المنصب بالنيابة.
وأبدى زفيزف انزعاجه من التصرفات السلبية لبعض المشجعين خاصة عدم احترام النشيد الوطني للمنتخبات المنافسة وأعمال الشغب التي تشهدها مسابقة الدوري، مرجحا إطلاق حملة يشارك فيها بلماضي، ولاعبو المنتخب الأول للحد من هذه التصرفات التي تسيء لسمعة الجزائر.
وأكد زفيزف أن الجزائر ستقدم ملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، عندما يعلن الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) عن فتح باب الترشح، مرجحا أن يتم ذلك بين أبريل ويونيو 2023.
وأبرز رئيس الاتحاد الجزائري أن اللجنة التنفيذية لـ"كاف" ستجتمع مرتين في الجزائر العام المقبل، الأولى في يناير، والثانية في أبريل.