منتخب الجزائر يكشف مصير جمال بلماضي بعد نهاية عقده

أكد جهدي زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مدرب المنتخب جمال بلماضي سيبقى في منصبه حتى كأس العالم 2026.

وقال زفيزف في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: "لا داعي للحديث عن عقد بلماضي، سيستمر مدربا (للخضر) حتى كأس العالم 2026".

وقال بلماضي، الذي قاد الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019، في وقت سابق إن عقده ينتهي في ديسمبر كانون الأول 2022.

وكان بلماضي (46 عاما) ينوي ترك منصبه بعد كأس العالم هذا العام، لكن الجزائر فشلت في بلوغ النهائيات في قطر عقب الخسارة بهدف قاتل من الكاميرون في مواجهة فاصلة.

وستكون المهمة المقبلة لبلماضي التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج والمنافسة على لقبها عقب مشاركة محبطة في نسخة العام الجاري والخروج من دور المجموعات في الكاميرون.