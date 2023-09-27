نتيجة التحقيق مع الحكم أمين عمر
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن نتيجة التحقيق مع الحكم أمين عمر، بعد أزمته الشهيرة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، أمس الإثنين.
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًّا، حيث رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لنادي الزمالك في الشوط الثاني بعد لمسة يد على مدافع المقاولون، رغم استدعائه من جانب تقنية الفيديو.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفشل الزمالك في تحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما.
وما زاد الجدل حول الحكم عمر هو اعترافه لتقنية الفيديو أن جزءًا من الكرة كان على خط منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم احتسابها.
وقال حتحوت، في برنامجه التلفزيوني، إن أمين عمر قال في التحقيق "إنه رأى أن أغلب جسد اللاعب كان خارج منطقة الجزاء لذلك لم يحتسب اللعبة".
وكشف حتحوت أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتجه لإيقاف أمين عمر لمدة شهر، مع منعه من إدارة مباريات لنادي الزمالك حتى نهاية الدور الأول.
وسيلعب الزمالك ضد أرتا سولار يوم السبت القادم، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، ويحتاج الزمالك للفوز بثلاثية للصعود إلى الدور القادم.