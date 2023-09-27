نتيجة التحقيق مع الحكم أمين عمر

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًّا، حيث رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لنادي الزمالك في الشوط الثاني بعد لمسة يد على مدافع المقاولون، رغم استدعائه من جانب تقنية الفيديو.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفشل الزمالك في تحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما.

وما زاد الجدل حول الحكم عمر هو اعترافه لتقنية الفيديو أن جزءًا من الكرة كان على خط منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم احتسابها.