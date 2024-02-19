بشكتاش ينفصل عن لاعبه بعد إنشائه حسابا للتعارف
أنهى بشكتاش التركي عقد اللاعب الشاب أميرهان ديليباس، بعد أن تم رصد ملفه الشخصي "للمواعدة" عبر الإنترنت.
وغادر ديليباس، البالغ من العمر 21 عامًا، النادي باتفاق متبادل، رغم أن الجناح نفى أن يكون الملف الشخصي خاصًا به، ووصف الحساب بأنه "مزيف".
وشارك ديليباس في مباراتين فقط مع بشكتاش قبل مغادرته، لكنه تقدم من خلال أكاديمية الشباب في بشكتاش ومثّل النادي في مختلف المستويات العمرية.
وقال بشكتاش في بيان: لقد انفصلنا عن اللاعب المحترف أميرهان ديليباس بالاتفاق المتبادل، نتمنى له النجاح في مسيرته المستقبلية".
ورغم عدم تأكيد الأسباب الرسمية وراء القرار، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالملف الشخصي المزعوم للاعب على تطبيق "Bumble".
وكانت صورة ديليباس وهو يرتدي طقم تدريب بشكتاش ويحمل مشروبًا مصحوبة باسمه وعمره، رغم أنه ادعى كذبًا أنه يبلغ من العمر 24 عامًا.
لكن اللاعب نفى أن يكون الملف الشخصي له، وقال، في بيان على موقع "إنستغرام": "أرفض الافتراءات التي تطلقها الحسابات المزيفة، وأود أن أشير إلى أن ولائي لفريقي لا يمكن التشكيك فيه".
وأضاف: "بشكتاش مسؤولية بالنسبة لي، لقد كان حبك أعظم دافع لي.
ولعب ديليباس تسع دقائق في خسارة بشكتاش في الدوري التركي أمام قاسم باشا، الشهر الماضي، كما لعب خمس دقائق في الدوري الأوروبي.
وبدأ ديليباس مسيرته المهنية في صفوف الشباب في بشكتاش عام 2010، عندما كان عمره سبعة أعوام فقط، وتقدم قبل أن يصل إلى الفريق الأول عام 2020.
ومثّل ديليباس أيضًا منتخب تركيا تحت 17 عامًا، وتحت 18 عامًا، وتحت 19 عامًا.