بشكتاش ينفصل عن لاعبه بعد إنشائه حسابا للتعارف

ورغم عدم تأكيد الأسباب الرسمية وراء القرار، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالملف الشخصي المزعوم للاعب على تطبيق "Bumble".

وكانت صورة ديليباس وهو يرتدي طقم تدريب بشكتاش ويحمل مشروبًا مصحوبة باسمه وعمره، رغم أنه ادعى كذبًا أنه يبلغ من العمر 24 عامًا.

لكن اللاعب نفى أن يكون الملف الشخصي له، وقال، في بيان على موقع "إنستغرام": "أرفض الافتراءات التي تطلقها الحسابات المزيفة، وأود أن أشير إلى أن ولائي لفريقي لا يمكن التشكيك فيه".

وأضاف: "بشكتاش مسؤولية بالنسبة لي، لقد كان حبك أعظم دافع لي.

ولعب ديليباس تسع دقائق في خسارة بشكتاش في الدوري التركي أمام قاسم باشا، الشهر الماضي، كما لعب خمس دقائق في الدوري الأوروبي.

وبدأ ديليباس مسيرته المهنية في صفوف الشباب في بشكتاش عام 2010، عندما كان عمره سبعة أعوام فقط، وتقدم قبل أن يصل إلى الفريق الأول عام 2020.

ومثّل ديليباس أيضًا منتخب تركيا تحت 17 عامًا، وتحت 18 عامًا، وتحت 19 عامًا.