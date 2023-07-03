باتريك فييرا مدربا لستراسبورغ الفرنسي لثلاثة مواسم
أعلن ريسنغ ستراسبورغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، التعاقد مع باتريك فييرا مدربا جديدا لثلاثة مواسم.
وقاد لاعب فرنسا السابق كريستال بالاس الإنجليزي منذ 2021 حتى العام الجاري.
وأقيل فييرا في منتصف مارس بعد الخسارة 1-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون التي جعلته على بعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.
وقال مارك كيلر، رئيس ستراسبورغ: "انضمام باتريك سيساعدنا على تحقيق مزيد من التقدم واتخاذ خطوة للأمام".
وأشار كيلر إلى أن فييرا يتحلى بكل المواصفات التي يبحث عنها النادي فهو "مدرب بخبرة دولية وعلى دراية جيدة بالدوري الفرنسي ولاعبيه الشبان".
وفاز فييرا بكأس العالم وبطولة أوروبا مع فرنسا، وشارك في أكثر من 100 مباراة مع المنتخب أحرز خلالها ستة أهداف.
ونال فييرا مع آرسنال لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات كما فاز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في 1996 وإنتر ميلان ثلاث مرات متتالية بدءا من موسم 2006-2007.
واستهل اللاعب الفرنسي السابق مشواره التدريبي مع فريق مانشستر سيتي تحت 23 عاما ثم تولى تدريب نيويورك سيتي الأمريكي قبل انتقاله إلى نيس الفرنسي.
وأنهى ستراسبورغ الموسم الماضي في المركز الـ15، برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.