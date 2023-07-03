باتريك فييرا مدربا لستراسبورغ الفرنسي لثلاثة مواسم

أعلن ريسنغ ستراسبورغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، التعاقد مع باتريك فييرا مدربا جديدا لثلاثة مواسم.

وقاد لاعب فرنسا السابق كريستال بالاس الإنجليزي منذ 2021 حتى العام الجاري.

وأقيل فييرا في منتصف مارس بعد الخسارة 1-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون التي جعلته على بعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.