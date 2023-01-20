أهداف مباراة بوكا جونيورز وراسينغ في كأس السوبر الأرجنتيني (فيديو)

تقدم رونكاليا نجم فريق بوكا جونيورز بهدف لصالح فريقه في شباك راسينغ، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بكأس السوبر الأرجنتيني في دولة الإمارات.

وفي الدقيقة 17 استلم رونكاليا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد صاروخًا معلنًا تقدم البوكا.

ولم يتأخر الرد طويلًا، حيث نجح كاربونيرو بتسجيل هدف التعادل، بعد هدف البوكا بثلاث دقائق فقط.

وقلب فريق راسينغ الطاولة في الدقيقة 98، بعد أن نجح بيوفي في تسجيل الهدف الثاني لفريق من ركلة جزاء، في سيناريو درامي