منتخب ألمانيا يتوج بطلا لكأس العالم للناشئين بفوزه على فرنسا

توج منتخب ألمانيا بطلا لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، اليوم السبت، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 - 2، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على أرضية ملعب ماناهان في إندونيسيا.

وتقدم المنتخب الألماني بالهدف الأول عن طريق باريس برونر في الدقيقة 29، بركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأضاف نوح درويش الهدف الثاني لصالح "الماكينات" في الدقيقة 51، مستغلًا عرضية زميله ماكس مورشتيد.