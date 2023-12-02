منتخب ألمانيا يتوج بطلا لكأس العالم للناشئين بفوزه على فرنسا
توج منتخب ألمانيا بطلا لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، اليوم السبت، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 - 2، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على أرضية ملعب ماناهان في إندونيسيا.
وتقدم المنتخب الألماني بالهدف الأول عن طريق باريس برونر في الدقيقة 29، بركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.
وأضاف نوح درويش الهدف الثاني لصالح "الماكينات" في الدقيقة 51، مستغلًا عرضية زميله ماكس مورشتيد.
وقلص المنتخب الفرنسي الفارق سريعًا، عن طريق سايمون ناديليا بوابري في الدقيقة 53.
وأكمل المنتخب الألماني اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب خط الوسط وينيرز أوساوي، في الدقيقة 69 بعدما تحصل على البطاقة الصفراء الثانية ليتم طرده.
وأدرك المنتخب الفرنسي التعادل عن طريق ماتيس أموغو في الدقيقة 85 من زمن المباراة، لكن ركلات الترجيح ابتسمت لصالح الماكينات في النهاية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب الألماني بلقب بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، وكان أفضل مركز حققته الماكينات هو الثالث في نسخة عام 2007 بكوريا الجنوبية.