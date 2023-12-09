دوري أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي يحقق انتصاره الأول بدور المجموعات على حساب الهلال السوداني
سجل النجم الساحلي التونسي هدفا قرب النهاية ليفوز 1-صفر على ضيفه الهلال السوداني ويحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.
وعانى النجم الساحلي في بداية مشواره بدور المجموعات حيث خسر مرتين على التوالي مما قلص حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق الكاميروني جاك مبي بتسديدة قوية من داخل قوس منطقة الجزاء بعد فشل دفاع الفريق السوداني في إبعاد الخطورة عن مرماه.
وتلقى الهلال هزيمته الثانية في المجموعة الثالثة رغم محاولاته الخروج بنقطة على الأقل بعد انتصاره الثمين في الجولة الماضية على الترجي التونسي.
ويتصدر بترو أتلتيكو الأنغولي المجموعة بست نقاط من مباراتين، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني بثلاث نقاط وهو نفس رصيد الترجي والنجم الساحلي صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
ويستضيف الترجي فريق بترو أتلتيكو غدا السبت ضمن الجولة الثالثة للمجموعة من أجل إنعاش آماله في التأهل للدور المقبل.