دوري أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي يحقق انتصاره الأول بدور المجموعات على حساب الهلال السوداني

وعانى النجم الساحلي في بداية مشواره بدور المجموعات حيث خسر مرتين على التوالي مما قلص حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق الكاميروني جاك مبي بتسديدة قوية من داخل قوس منطقة الجزاء بعد فشل دفاع الفريق السوداني في إبعاد الخطورة عن مرماه.

وتلقى الهلال هزيمته الثانية في المجموعة الثالثة رغم محاولاته الخروج بنقطة على الأقل بعد انتصاره الثمين في الجولة الماضية على الترجي التونسي.