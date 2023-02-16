ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يسحق إلتشي ويقلص الفارق مع برشلونة

وأحرز كريم بنزيما هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد حامل اللقب للفوز 4-صفر على ضيفه إلتشي اليوم الأربعاء.

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل بعد مرور 8 دقائق عن طريق تسديدة أرضية قوية في أول مباراة لريال الذي توج بكأس العالم للأندية، يوم السبت الماضي.

وأضاف بنزيما هدفين من ركلتي جزاء في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، فيما اختتم لوكا مودريتش الأهداف بتسديدة متقنة في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وأصبح رصيد ريال مدريد 48 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي خاض العدد ذاته.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: