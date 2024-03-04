رد فعل رونالدو على جماهير العين بعد الهتاف باسم ميسي (فيديو)

وهتفت جماهير العين باسم ميسي بمجرد دخول رونالدو المستطيل الأخضر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب النصر الأول بارك يوم 11 مارس.

وسبق أن تواجه العين والنصر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، وفاز النصر 2/1، والعين 1/0.

والموسم الحالي، سجل رونالدو 28 هدفا وصنع 11 في 29 مباراة مع النصر في مختلف المسابقات.

ويسعى النصر للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، خاصة مع تعقّد فرصه في التتويج بلقب الدوري السعودي، مع تأخره بتسع نقاط عن الهلال المتصدر، مع تبقي 12 جولة.