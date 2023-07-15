رونالدو وبروزوفيتش يصفقان لتاليسكا بعد هدف رائع (فيديو)
ظهر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي النصر السعودي الجديد، بصحبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الودية التي يخوضها النصر ضد فارنيس البرتغالي.
ويلعب النصر ضد فارنيس في ثاني تجاربه الودية خلال معسكره الحالي بالبرتغال، حيث حقق "العالمي" الفوز في مباراته الأولى على ألفيركا البرتغالي 2 /0.
وأحرز تاليسكا هدفًا رائعًا من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء، سددها بقدمه اليسرى.
وظهر رونالدو وبروزوفيتش في المدرجات وقامو بالتصفيق لتاليسكا بعد هدفه الرائع.
ويخوض النصر المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي في الياباني بداية من 21 وحتى 29 يوليو الجاري.
وسيلعب النصر في هذا المعسكر أمام باريس سان جيرمان يوم 25 يوليو ثم إنتر ميلان الإيطالي يوم 27 من الشهر ذاته.
وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد قرر منع النصر من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة، وسيتم رفع هذا الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين.
وتعاقد النصر، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف الاتحاد البطل بعد ضم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في يناير كانون الثاني، مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان في وقت سابق من الشهر الجاري.