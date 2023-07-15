رونالدو وبروزوفيتش يصفقان لتاليسكا بعد هدف رائع (فيديو)

ويخوض النصر المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي في الياباني بداية من 21 وحتى 29 يوليو الجاري.

وسيلعب النصر في هذا المعسكر أمام باريس سان جيرمان يوم 25 يوليو ثم إنتر ميلان الإيطالي يوم 27 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد قرر منع النصر من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة، وسيتم رفع هذا الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين.

وتعاقد النصر، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف الاتحاد البطل بعد ضم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في يناير كانون الثاني، مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان في وقت سابق من الشهر الجاري.