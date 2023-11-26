ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يعود لطريق الانتصارات على حساب فيورنتينا

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، مساء السبت، في منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي، عوض ميلان نزيف نقاطه في الجولات الماضية، حيث تعرض لخسارتين وتعادلين في الجولات الأربع الماضية.

وأحرز الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في قبيل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.