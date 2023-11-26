ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يعود لطريق الانتصارات على حساب فيورنتينا
عاد فريق ميلان لطريق الانتصارات مرة أخرى، وانتزع فوزا صعبا من ضيفه فيورنتينا، بهدف دون مقابل.
رفع ميلان رصيده إلى 26 ليعود مرة أخرى للمركز الثالث على حساب نابولي الذي تراجع للمركز الرابع.
وفي المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، مساء السبت، في منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي، عوض ميلان نزيف نقاطه في الجولات الماضية، حيث تعرض لخسارتين وتعادلين في الجولات الأربع الماضية.
وأحرز الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في قبيل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.
بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 26 ليعود مرة أخرى للمركز الثالث على حساب نابولي الذي تراجع للمركز الرابع.
بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 20 نقطة بالمركز السادس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: