النصر يجدد تفوقه على الفيحاء ويبلغ دور الثمانية لدوري أبطال آسيا
سجل أوتافيو وكريستيانو رونالدو هدفين ليقودا النصر إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه الفيحاء في مواجهة سعودية خالصة، اليوم الأربعاء.
يلعب فريق المدرب لويس كاسترو مع العين الإماراتي في الدور المقبل
وكان قائد البرتغال رونالدو قد سجل الهدف الوحيد في فوز النصر بمباراة الذهاب.
ومنح مواطنه أوتافيو المقدمة للفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين في الدقيقة 17 بضربة رأس مرت من بين ساقي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء.
وأضاف أفضل لاعب في العالم 5 مرات الهدف الثاني مستغلاً خطأ من ستويكوفيتش قبل لحظات من النهاية، واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ورغم هيمنة النصر، لم يصنع العديد من الفرص الخطيرة بسبب دفاع منافسه المحلي المحكم.
وألغى هدف لرونالدو مطلع الشوط الثاني لوجود تسلل.
ويلعب فريق المدرب لويس كاسترو مع العين الإماراتي في الدور المقبل.