النصر يجدد تفوقه على الفيحاء ويبلغ دور الثمانية لدوري أبطال آسيا

وكان قائد البرتغال رونالدو قد سجل الهدف الوحيد في فوز النصر بمباراة الذهاب.

ومنح مواطنه أوتافيو المقدمة للفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين في الدقيقة 17 بضربة رأس مرت من بين ساقي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء.

وأضاف أفضل لاعب في العالم 5 مرات الهدف الثاني مستغلاً خطأ من ستويكوفيتش قبل لحظات من النهاية، واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.