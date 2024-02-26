ذكاء ميسي يفسد ضربة جزاء ضد إنتر ميامي (فيديو)

ورغم ذلك، تقدم ديان يوفيليتش في الدقيقة 57 للوس أنجلوس غالاكسي، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي في الدقيقة 90+2.

وسجل ميسي أول هدف في الدوري الأمريكي في الجولة الثانية، بعد أن صنع هدفا ولم يسجل في الفوز 2/0 على ريال سالت ليك.

ومنذ انضمامه لإنتر ميامي الصيف الماضي، سجل ميسي للفريق الأمريكي 12 هدفا وصنع 6 في 16 مباراة.

وقاد ميسي إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوريات الموسم الماضي، وهو أول لقب في تاريخ النادي الذي تأسس عام 2018.

ويأمل الدولي الأرجنتيني في قيادة إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي هذا الموسم.