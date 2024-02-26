ذكاء ميسي يفسد ضربة جزاء ضد إنتر ميامي (فيديو)
أفسد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضربة جزاء للوس أنجلوس غالاكسي، خلال مواجهة إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.
وحصل لوس أنجلوس غالاكسي على ضربة جزاء، سددها ريكي بويغ في الدقيقة 13 لكنه فشل في التسجيل.
ويظهر في مقطع فيديو ميسي وهو يوجه زميله دريك كالندر حارس إنتر ميامي للقفز على جهته اليسرى، وبالفعل سدد ريكي بويغ على يسار دريك كالندر، الذي نجح في التصدي لضربة الجزاء.
ورغم ذلك، تقدم ديان يوفيليتش في الدقيقة 57 للوس أنجلوس غالاكسي، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي في الدقيقة 90+2.
وسجل ميسي أول هدف في الدوري الأمريكي في الجولة الثانية، بعد أن صنع هدفا ولم يسجل في الفوز 2/0 على ريال سالت ليك.
ومنذ انضمامه لإنتر ميامي الصيف الماضي، سجل ميسي للفريق الأمريكي 12 هدفا وصنع 6 في 16 مباراة.
وقاد ميسي إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوريات الموسم الماضي، وهو أول لقب في تاريخ النادي الذي تأسس عام 2018.
ويأمل الدولي الأرجنتيني في قيادة إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي هذا الموسم.