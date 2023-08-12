مشادة قوية بين لاعبي النصر والهلال بعد منع تاليسكا من غرز علم "العالمي" في الملعب (فيديو)

وسجل كريستيانو رونالدو، قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من فريقه النصر السعودي للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية للأندية في الطائف، اليوم السبت.

وسجل البرازيلي ميشيل ديلغادو هدف الهلال بضربة رأس في الدقيقة 51 قبل أن يشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الحمراء لعبد الإله العمري مدافع النصر في الدقيقة 71، وبعدها بثلاث دقائق هز رونالدو الشباك بتسديدة قوية إثر تمريرة عرضية من سلطان الغنام ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي على شوطين.

وفي الدقيقة 98 أحرز قائد البرتغال هدف الفوز بضربة رأس رائعة إثر متابعة تسديدة زميله سيكو فوفانا القوية التي ارتدت من العارضة في الشوط الإضافي الأول.

وبعد التحام قوي مع البديل محمد جحفلي في الدقيقة 110 تعرض رونالدو للإصابة ليغادر الملعب وهو يتألم لكن بعدما قاد فريقه للقبه الأول في الموسم الجديد.