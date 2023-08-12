مشادة قوية بين لاعبي النصر والهلال بعد منع تاليسكا من غرز علم "العالمي" في الملعب (فيديو)
اندلعت مشادة قوية بين لاعبي النصر والهلال عقب نهائي البطولة العربية، الذي توج على إثره "العالمي" باللقب بالفوز بنتيجة (2-1).
وجاءت المشادة بسبب رغبة البرازيلي تاليسكا، نجم النصر، بغرز علم فريقه في منتصف الملعب، ولكن علي البليهي، مدافع الهلال، منعه من القيام بهذا الأمر، ليدخل لاعبو الفريقين في مشادة قوية.
وسجل كريستيانو رونالدو، قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من فريقه النصر السعودي للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية للأندية في الطائف، اليوم السبت.
وسجل البرازيلي ميشيل ديلغادو هدف الهلال بضربة رأس في الدقيقة 51 قبل أن يشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الحمراء لعبد الإله العمري مدافع النصر في الدقيقة 71، وبعدها بثلاث دقائق هز رونالدو الشباك بتسديدة قوية إثر تمريرة عرضية من سلطان الغنام ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي على شوطين.
وفي الدقيقة 98 أحرز قائد البرتغال هدف الفوز بضربة رأس رائعة إثر متابعة تسديدة زميله سيكو فوفانا القوية التي ارتدت من العارضة في الشوط الإضافي الأول.
وبعد التحام قوي مع البديل محمد جحفلي في الدقيقة 110 تعرض رونالدو للإصابة ليغادر الملعب وهو يتألم لكن بعدما قاد فريقه للقبه الأول في الموسم الجديد.