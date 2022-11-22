منتخب ويلز يفرض التعادل على أمريكا في كأس العالم (فيديو)

فرض منتخب ويلز التعادل 1/1 على منتخب أمريكا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس العالم 2022، اليوم الإثنين

وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي، استغل تيموتي ويا نجل جورج ويا، رئيس ليبيريا الحالي، تمريرة كريستيان بوليسيتش وسدد في مرمى واين هينيسي حارس ويلز في الدقيقة 36.