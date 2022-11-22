منتخب ويلز يفرض التعادل على أمريكا في كأس العالم (فيديو)
فرض منتخب ويلز التعادل 1/1 على منتخب أمريكا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس العالم 2022، اليوم الإثنين
وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي، استغل تيموتي ويا نجل جورج ويا، رئيس ليبيريا الحالي، تمريرة كريستيان بوليسيتش وسدد في مرمى واين هينيسي حارس ويلز في الدقيقة 36.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أمريكا 1/0.
ومنح الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ويلز ضربة جزاء بعد تدخل خشن من والكير زيميرمان على غاريث بيل، داخل منطقة الجزاء، ونجح بيل بتسجيلها في الدقيقة 82.
ورفع التعادل رصيد كل من الولايات المتحدة وويلز إلى نقطة، علما أن منتخب إنجلترا يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما تفوق 6/2 على إيران.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأمريكي مع إنجلترا يوم الجمعة 25 نوفمبر ثم مع إيران يوم 29 نوفمبر.
أما منتخب ويلز، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية، فيلعب مع إيران يوم الجمعة 25 نوفمبر، ثم مع إنجلترا يوم 29 نوفمبر.