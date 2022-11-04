كلوب: نونيز يحقق تقدما كبيرا مع ليفربول

أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة بمهاجم فريقه داروين نونيز بسبب أدائه المتميز لكنه قال إن لاعب أوروغواي الذي بدأ في تثبيت أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنه أن يقدم المزيد.

وهز نونيز، البالغ عمره 23 عاما، الشباك في الفوز 2/0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.