ترتيب الدوري الإسباني: بنزيما يحتفل بالكرة الذهبية ويقود ريال مدريد للفوز على إلتشي

وشهدت المباراة واقعة نادرة الحدوث، بعدما ألغي حكم المباراة 3 أهداف أخرى للريال، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بواقع هدفين لبنزيمة وهدف للنمساوي ديفيد ألابا.

ويأتي هذا الفوز السهل، ليتلقى الريال، المنتشي بفوزه على برشلونة في المرحلة الماضية للبطولة يوم الأحد الماضي، دفعة معنوية جديدة، قبل مواجهته الهامة مع ضيفه إشبيلية يوم السبت المقبل.

وعزز الريال موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستضيف فياريال الخميس في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 3 نقاط، ليواصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، ويظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: