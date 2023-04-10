ترتيب دوري أدنوك: العين يتفوق على خورفكان ويتمسك بآمال المنافسة على اللقب

وبعد شوط أول بلا أهداف، ولا أنياب هجومية من الفريقين، سجل البرازيلي إريك وكودجو لابا وأندريه يارمولنكو أهداف العين في الشوط الثاني، ليعزز الفريق موقعه في المركز الثاني.

وظهر العين، الذي تعادل 1-1 مع شباب الأهلي في الجولة الماضية، في بداية المباراة متأثرا بالإخفاق في الفوز في آخر جولتين، وانتظر حتى بعد الاستراحة لكي يصنع خطورة متكررة ويهز الشباك.

وسجل إريك الهدف الأول بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، بعد متابعة ركلة ركنية في الدقيقة 54.

وأضاف لابا هداف العين الهدف الثاني بعدما استفاد من تمريرة عرضية من إريك في الدقيقة 63، ثم صنع بنفسه الهدف الثالث لزميله يارمولنكو بعدها بثلاث دقائق.

وقبل أربع جولات من نهاية المسابقة، يملك العين 44 نقطة من 22 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة في المركز 11.