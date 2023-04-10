ترتيب دوري أدنوك: العين يتفوق على خورفكان ويتمسك بآمال المنافسة على اللقب
استعاد العين توازنه وحقق فوزه الأول في ثلاث مباريات وتفوق 3-صفر على خورفكان في دوري أدنوك لكرة القدم اليوم الأحد.
وبعد شوط أول بلا أهداف، ولا أنياب هجومية من الفريقين، سجل البرازيلي إريك وكودجو لابا وأندريه يارمولنكو أهداف العين في الشوط الثاني، ليعزز الفريق موقعه في المركز الثاني.
وظهر العين، الذي تعادل 1-1 مع شباب الأهلي في الجولة الماضية، في بداية المباراة متأثرا بالإخفاق في الفوز في آخر جولتين، وانتظر حتى بعد الاستراحة لكي يصنع خطورة متكررة ويهز الشباك.
وسجل إريك الهدف الأول بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، بعد متابعة ركلة ركنية في الدقيقة 54.
وأضاف لابا هداف العين الهدف الثاني بعدما استفاد من تمريرة عرضية من إريك في الدقيقة 63، ثم صنع بنفسه الهدف الثالث لزميله يارمولنكو بعدها بثلاث دقائق.
وقبل أربع جولات من نهاية المسابقة، يملك العين 44 نقطة من 22 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة في المركز 11.
الشارقة يتقدم للمركز الثالث
وتقدم الشارقة إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد فوزه 1-صفر على الظفرة بفضل هدف سالم صالح بضربة رأس بعد ركلة حرة من الجانب الأيمن في الدقيقة 75.
وتراجع الوصل إلى المركز الخامس بعد الخسارة 4-2 أمام عجمان الذي بات يتأخر عنه بنقطتين فقط ويحتل المركز السابع.
وحقق عجمان الفوز بفضل تسجيل ثلاثة أهداف في أول 24 دقيقة، حيث أحرز المغربي وليد أزارو هدفين وصنع هدفا.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: