بصور في الشوارع وإهدائه سجادة.. استقبال رونالدو وبعثة النصر بحفاوة كبيرة في إيران

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي حفاوة كبيرة عند وصوله إلى إيران، مع بعثة فريقه استعدادًا لمواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

ووصلت بعثة نادي النصر السعودي العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الإثنين قبيل مباراة بيرسبوليس الإيراني، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.