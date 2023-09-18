بصور في الشوارع وإهدائه سجادة.. استقبال رونالدو وبعثة النصر بحفاوة كبيرة في إيران
تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي حفاوة كبيرة عند وصوله إلى إيران، مع بعثة فريقه استعدادًا لمواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.
ووصلت بعثة نادي النصر السعودي العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الإثنين قبيل مباراة بيرسبوليس الإيراني، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وكان وفدٌ من نادي بيرسبوليس موجودًا في المطار لاستقبال بعثة النصر، حيث قام الوفد بإهداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجادة إيرانية مطرزة.
كما ظهرت لافتات ترحيبية لبعثة النصر في شوارع طهران تصدرتها صورة رونالدو ومكتوب عليها: "خوش آمدید...أهلا وسهلا".
وتداول مغردون لقطة فيديو لمشجع إيراني يقف أمام مقر إقامة نادي النصر، ويرقص فرحًا لتواجد رونالدو في بلاده.
ويستضيف بيرسبوليس الإيراني فريق النصر السعودي على ملعب "أزادي" غدًا الثلاثاء الـ19 من سبتمبر، في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.
ويقع الفريقان بالمجموعة الخامسة التي تضم بجوارهما ناديي الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.
ويتأهل المتصدرون إلى دور الـ16 بجانب أفضل فرق حاصلة على المركز الثاني، على أمل حصد اللقب والجائزة المالية التي تبلغ أربعة ملايين دولار.
يُذكر أن خلال السنوات الماضية كانت لقاءات الأندية السعودية والإيرانية تُقام على أرض مُحايدة بدوري أبطال آسيا؛ بسبب توتر العلاقات السياسية.
وبعد تحسن الأمور مؤخرًا، عادت مباريات كرة القدم مرة أخرى لتُقام على ملاعب السعودية وإيران بين أندية البلدين.