المغربي سفيان البقالي يحتفظ بلقب سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم للقوى

اقتنص المغربي سفيان البقالي الذهبية الثانية تواليًا في سباق 3 آلاف متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى، بإحرازه اللقب في العاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء.

وأنهى البقالي السباق بزمن 8:03.53 دقيقة أمام الإثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية، والكيني أبراهام كيبوت الثالث (8:11.98 د).