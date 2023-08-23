المغربي سفيان البقالي يحتفظ بلقب سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم للقوى
اقتنص المغربي سفيان البقالي الذهبية الثانية تواليًا في سباق 3 آلاف متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى، بإحرازه اللقب في العاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء.
وأنهى البقالي السباق بزمن 8:03.53 دقيقة أمام الإثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية، والكيني أبراهام كيبوت الثالث (8:11.98 د).
هذا اللقب العالمي الثاني تواليًا للبقالي عقب يوجين العام الماضي، بعد أن حصد أيضًا الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف2021.
وكان سفيان البقالي قد احتكر المنافسة على سباق 3000 متر موانع منذ سبتمبر2021، بإنهاء سيطرة العدائين الكينيين على السباق.