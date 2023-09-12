نقل متسابق الدراجات البلجيكي فان هويدونك للمستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة
أكد فريق جامبو-فيسما للدراجات أن المتسابق البلجيكي نيثن فان هويدونك نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيادة السيارة، اليوم الثلاثاء.
وقالت صحيفة "هيت نيوسبلاد" البلجيكية، إن فان هويدونك أصيب بجروح خطيرة في الحادث وهو في حالة حرجة.
وقال بيان للفريق: "يمكننا أن نؤكد أن متسابقنا نيثن فان هويدونك أصيب بوعكة في وقت سابق اليوم أثناء قيادة سيارته، مما أدى إلى تعرضه لحادث مروري".
وأضاف: "تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى حيث يتلقى رعاية طبية جيدة.
"لا يمكننا تأكيد الشائعات التي تفيد بأن حالته حرجة. إنه يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية. شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم لدعم نيثن والفريق".
وكان هويدونك، البالغ 27 عامًا، ينتظر عند تقاطع طرق في بلدة كالمتوت، بالقرب من أنتويرب، مع زوجته الحامل التي كانت تجلس في مقعد الراكب بجواره عندما أصيب بوعكة واندفع دون قصد نحو اتجاه السير.
ونقلت صحيفة "هيت نيوسبلاد" عن باتريك دي شميدت المتحدث باسم شرطة الحدود في المنطقة قوله "كانت سيارة تقل راكبين تنتظر عند إشارة مرور عند تقاطع دوربسترات كابلسيستيفيخ.
"تم إنعاش السائق في الموقع ونقله إلى المستشفى في حالة مهددة لحياته".
وأضاف أن "زوجته الحامل التي كانت تجلس بجانبه لم تصب بأذى لكنها نقلت أيضًا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية".
وانضم فان هويدونك، الذي تحول لمحترف مع فريق بي.إم.سي في العام 2017، للفريق الهولندي جامبو-فيسما منذ العام 2021.