نقل متسابق الدراجات البلجيكي فان هويدونك للمستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة

أكد فريق جامبو-فيسما للدراجات أن المتسابق البلجيكي نيثن فان هويدونك نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيادة السيارة، اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "هيت نيوسبلاد" البلجيكية، إن فان هويدونك أصيب بجروح خطيرة في الحادث وهو في حالة حرجة.

وقال بيان للفريق: "يمكننا أن نؤكد أن متسابقنا نيثن فان هويدونك أصيب بوعكة في وقت سابق اليوم أثناء قيادة سيارته، مما أدى إلى تعرضه لحادث مروري".