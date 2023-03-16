دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يكرر فوزه ويُطيح بليفربول.. ونابولي يصعق فرانكفورت ويتأهل لدور الـ8
واصل ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي توج به في الموسم الماضي، عقب تأهله لدور الثمانية في المسابقة القارية.
وفاز الريال 1 - صفر على ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.
تقمص النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما دور البطولة، عقب تسجيله هدف الريال الوحيد في الدقيقة 78.
وواصل بنزيما هز شباك ليفربول للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في شباك الفريق الإنجليزي خلال لقاء الذهاب، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 3 أهداف.
وكرر ريال مدريد انتصاره على الفريق الأحمر الذي تغلب عليه 5 - 2 في مباراة الذهاب، التي جرت بملعب (آنفيلد) الأسبوع الماضي.
وظفر ببطاقة الصعود للدور المقبل عقب فوزه 6 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
نابولي يواصل إنجازته ويصعق فرانكفورت بثلاثية
وفي مباراة أخرى حقق نابولي إنجازاً تاريخياً بعدما بلغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأقيم اللقاء من دون حضور مشجعي الضيف الألماني في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بقرار من السلطات المحلية، لكن ذلك لم يمنعهم من السفر الى الجنوب الإيطالي والاشتباك مع الشرطة بمؤازرة من مشجعي المنافس المحلي أتالانتا وفق وسائل الإعلام.
وبعدما فاز ذهاباً خارج القواعد 2-صفر، جدد فريق المدرب لوتشانو سباليتي تفوقه على الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم لأول مرة نتيجة إحرازه لقب "يوروبا ليغ" الموسم الماضي.