دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يكرر فوزه ويُطيح بليفربول.. ونابولي يصعق فرانكفورت ويتأهل لدور الـ8

وفاز الريال 1 - صفر على ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

تقمص النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما دور البطولة، عقب تسجيله هدف الريال الوحيد في الدقيقة 78.

وواصل بنزيما هز شباك ليفربول للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في شباك الفريق الإنجليزي خلال لقاء الذهاب، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 3 أهداف.