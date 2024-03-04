بكاء بيدري بعد إصابته في مباراة برشلونة وبلباو (فيديو)

لم يتمالك بيدري لاعب وسط برشلونة نفسه بعد إصابته في مواجهة أتلتيك بلباو اليوم الأحد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وتعرض بيدري للإصابة في القدم اليمنى في الشوط الأول قبل أن يتم استبداله في الدقيقة وشارك مكانه لامين يامال.

وأظهر مقطع فيديو بكاء بيدري على دكة البدلاء بعد اضطراره للخروج بسبب الإصابة.

وضربت الإصابات بيدري بقوة في الموسمين الماضيين وبحسب موقع "transfermarkt" فإن اللاعب غاب 71 يوما بعد إصابته في 24 أغسطس الماضي، وغاب 23 يوما بعد إصابته يوم 18 ديسمبر الماضي.