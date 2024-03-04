بكاء بيدري بعد إصابته في مباراة برشلونة وبلباو (فيديو)
لم يتمالك بيدري لاعب وسط برشلونة نفسه بعد إصابته في مواجهة أتلتيك بلباو اليوم الأحد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.
وتعرض بيدري للإصابة في القدم اليمنى في الشوط الأول قبل أن يتم استبداله في الدقيقة وشارك مكانه لامين يامال.
وأظهر مقطع فيديو بكاء بيدري على دكة البدلاء بعد اضطراره للخروج بسبب الإصابة.
وضربت الإصابات بيدري بقوة في الموسمين الماضيين وبحسب موقع "transfermarkt" فإن اللاعب غاب 71 يوما بعد إصابته في 24 أغسطس الماضي، وغاب 23 يوما بعد إصابته يوم 18 ديسمبر الماضي.
كما سبق أن غاب بيدري لفترات طويلة بسبب الإصابات، أطولها كان لمدة 102 يوما بين 30 سبتمبر 2021 و10 يناير 2022، و77 يوما بين 14 أبريل 2022 و30 يونيو 2022.
والموسم الحالي شارك بيدري في 23 مباراة فقط مع برشلونة بواقع 1510 دقائق في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع أربعة.
ولم تكن إصابة بيدري الضربة الوحيدة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو، فقد اضطر لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ للخروج في الدقيقة 26 للإصابة، وشارك مكانه فيرمين لوبيز.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب سان ماميس على التعادل السلبي.
وكان برشلونة قد خسر 2/4 أمام أتلتيك بلباو في يناير الماضي ليودع النادي الكتالوني من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويملك برشلونة 57 نقطة من 26 مباراة، وحال فوزه على أتلتيك بلباو سيرتقي إلى المركز الثاني، متقدما على جيرونا الذي يملك 59 نقطة من 27 مباراة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة من 27 مباراة.