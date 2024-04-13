NBA.. شيكاغو بولز يهزم واشنطن ويزاردز

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لشيكاغو خارج ملعبه، خلال يومين متتاليين بعد فوزه، يوم الخميس، على ديترويت بيستونز في ملعب الأخير.

وكان ديني أفديغا أفضل مسجلي واشنطن برصيد 24 نقطة، إلى جانب السيطرة على 12 كرة مرتدة، وتقديم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، لكن الفريق رغم ذلك يقترب من تسجيل أسوأ مسيرة في تاريخه.

وفي مواجهة أخرى أحرز البديل كينيث لوفتون 27 نقطة، وهي أعلى حصيلة له في الموسم، وسيطر على تسع كرات مرتدة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود فريقه يوتا جاز للفوز خارج ملعبه 110-109 على لوس أنجليس كليبرز.

وأضاف كيونتي جورج 14 نقطة لرصيد الفريق الفائز، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في يومين، بعد مسيرة هزائم طويلة، استمرت في 13 مباراة متتالية.