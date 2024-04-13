NBA.. شيكاغو بولز يهزم واشنطن ويزاردز
أحرز جيفونتي جرين 24 نقطة، وقاد زميله دالين تيري انتفاضة متأخرة، ليفوز شيكاغو بولز على مضيفه واشنطن ويزاردز 129-127 في دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) للمحترفين، الليلة الماضية، رغم أنه لعب بتشكيلة من لاعبي الصف الثاني.
وأسهم البديل أداما سانوغو، في فوز الفريق الزائر بإحراز 22 نقطة، والسيطرة على 20 كرة مرتدة، بينما أحرز زميله كوبي وايت 20 نقطة، وسجل جيفون كارتر عددا مماثلا من النقاط إلى جانب تقديم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.
وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لشيكاغو خارج ملعبه، خلال يومين متتاليين بعد فوزه، يوم الخميس، على ديترويت بيستونز في ملعب الأخير.
وكان ديني أفديغا أفضل مسجلي واشنطن برصيد 24 نقطة، إلى جانب السيطرة على 12 كرة مرتدة، وتقديم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، لكن الفريق رغم ذلك يقترب من تسجيل أسوأ مسيرة في تاريخه.
وفي مواجهة أخرى أحرز البديل كينيث لوفتون 27 نقطة، وهي أعلى حصيلة له في الموسم، وسيطر على تسع كرات مرتدة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود فريقه يوتا جاز للفوز خارج ملعبه 110-109 على لوس أنجليس كليبرز.
وأضاف كيونتي جورج 14 نقطة لرصيد الفريق الفائز، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في يومين، بعد مسيرة هزائم طويلة، استمرت في 13 مباراة متتالية.
وأهدر بونز هايلاند لاعب كليبرز رمية ثلاثية كانت كفيلة بمنح فريقه الفوز في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، لكنه أنهى المباراة مسجلا 20 نقطة، وهي الحصيلة الأعلى بين لاعبي فريقه.
ولم تؤثر الهزيمة على ترتيب كليبرز في قائمة فرق القسم الغربي للبطولة، بعد انتزاعه المركز الرابع في إقصائيات القسم، وذلك بفضل هزيمة دالاس مافريكس 107-89 أمام ديترويت بيستونز، الليلة الماضية.
وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه أورلاندو ماجيك 125-113 وفاز نيويورك نيكس في ملعبه على بروكلين نتس 111-107.
وفاز لوس أنجليس ليكرز على مضيفه ممفيس جريزليز 123-120.