بطلب من رئيس النادي.. إسطنبول سبور ينسحب من الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي (فيديو)
وقعت الحادثة في اليوم الأول لاستئناف المباريات بعد توقف دام أسبوعًا.
انسحب لاعبو فريق إسطنبول سبور من الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي في مباراته أمام طرابزون سبور بالدوري التركي الممتاز، اليوم الثلاثاء.
وسجل طرابزون هدفًا ليتقدم 2-1 عن طريق بول أونواتشو بعد أن طالب إسطنبول بركلة جزاء قبلها.
وطلب رئيس نادي إسطنبول سبور من الفريق الانسحاب من الملعب وتوقفت المباراة في الدقيقة 74.
وظهر في فيديو متداول للواقعة أحد لاعبي الفريق ويبدو أنه يطلب من رئيس النادي عدم الانسحاب، لكنه أصرَّ على خروج اللاعبين في مشهد غريب.
ووقع الحادث في اليوم الأول لاستئناف المباريات بعد توقف دام أسبوعًا بعد أن نزل رئيس نادي أنقرة جوجو المنافس في دوري الأضواء إلى أرض الملعب، الأسبوع الماضي، ولكم حكمًا.