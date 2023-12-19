بطلب من رئيس النادي.. إسطنبول سبور ينسحب من الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي (فيديو)

انسحب لاعبو فريق إسطنبول سبور من الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي في مباراته أمام طرابزون سبور بالدوري التركي الممتاز، اليوم الثلاثاء.

وسجل طرابزون هدفًا ليتقدم 2-1 عن طريق بول أونواتشو بعد أن طالب إسطنبول بركلة جزاء قبلها.

وطلب رئيس نادي إسطنبول سبور من الفريق الانسحاب من الملعب وتوقفت المباراة في الدقيقة 74.