الهلال يكتسح الاتحاد ويتوج بطلا لكأس السوبر السعودي (فيديو)

توج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي بعد فوزه 4/1 على الاتحاد، اليوم الخميس، في المباراة النهائية.

وسجل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا هدفا رائعا، ليتقدم الهلال في الدقيقة الخامسة، ورد عليه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 21.

وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال.