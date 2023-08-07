الشباب يتجاوز الوحدة ويضرب موعدا مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية
الهلال سيلعب مع الشباب يوم الأربعاء، وقبلها يلعب النصر مع الشرطة العراقي
ضرب الشباب السعودي موعدا مع مواطنه الهلال في نصف نهائي البطولة العربية، بعد تجاوز عقبة الوحدة الإماراتي بضربات الترجيح.
وعلى مدار شوطي المباراة فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، لتنتهي على التعادل السلبي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).
وفي ضربات الترجيح تغلب الشباب 5/4 على الوحدة.
وسيلعب الهلال مع الشباب يوم الأربعاء، وقبلها يلعب النصر مع الشرطة العراقي.
وتقام المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس.
وكان الشباب قد صعد إلى ربع النهائي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط متقدما بنقطتين على النصر الثاني.
وسيلعب الشباب مع الهلال في سبتمبر وأبريل في الدوري السعودي.