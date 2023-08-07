الشباب يتجاوز الوحدة ويضرب موعدا مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية

وسيلعب الهلال مع الشباب يوم الأربعاء، وقبلها يلعب النصر مع الشرطة العراقي.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس.

وكان الشباب قد صعد إلى ربع النهائي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط متقدما بنقطتين على النصر الثاني.

وسيلعب الشباب مع الهلال في سبتمبر وأبريل في الدوري السعودي.