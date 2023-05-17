لانتهاكه قواعد المراهنات: إيقاف إيفان توني مهاجم برنتفورد 8 أشهر
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف إيفان توني مهاجم منتخب إنجلترا وفريق برنتفورد لثمانية أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار) لارتكابه 232 انتهاكًا لقواعد المراهنات.
وقال الاتحاد الإنجليزي: "تم توجيه الاتهام إلى مهاجم برنتفورد بارتكاب 262 انتهاكًا للبند الثامن من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة في الفترة ما بين 25 فبراير 2017 وحتى 23 يناير 2021".
وأضاف: "قام اتحاد الكرة فيما بعد بسحب (اتهامه فيما يتعلق) 30 من تلك الخروقات، وأقرَّ اللاعب بارتكاب 232 انتهاكًا متبقية".
وتم فرض العقوبات من قبل لجنة تنظيمية مستقلة بعد جلسة استماع جرت مع اللاعب، ويمكن أن يعود توني إلى التدريبات للأشهر الأربعة الأخيرة من إيقافه اعتبارًا من 17 سبتمبر 2023.
وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز: "برنتفورد ينتظر حاليًا نشر الأسباب المكتوبة للجنة التنظيمية المستقلة، سنراجعها قبل النظر في خطواتنا التالية".
ولن يكون بوسع توني (27 عامًا) اللعب مع النادي أو المنتخب الإنجليزي حتى انتهاء إيقافه، في 16 يناير/ كانون الثاني 2024، وتم تحذير اللاعب من أي سلوك مستقبلي له.