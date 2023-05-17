لانتهاكه قواعد المراهنات: إيقاف إيفان توني مهاجم برنتفورد 8 أشهر

وقال الاتحاد الإنجليزي: "تم توجيه الاتهام إلى مهاجم برنتفورد بارتكاب 262 انتهاكًا للبند الثامن من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة في الفترة ما بين 25 فبراير 2017 وحتى 23 يناير 2021".

وأضاف: "قام اتحاد الكرة فيما بعد بسحب (اتهامه فيما يتعلق) 30 من تلك الخروقات، وأقرَّ اللاعب بارتكاب 232 انتهاكًا متبقية".

وتم فرض العقوبات من قبل لجنة تنظيمية مستقلة بعد جلسة استماع جرت مع اللاعب، ويمكن أن يعود توني إلى التدريبات للأشهر الأربعة الأخيرة من إيقافه اعتبارًا من 17 سبتمبر 2023.