البنك الأهلي يصعق الزمالك بثلاثية ويُقصيه من كأس الرابطة

أحرز البنك الأهلي 3 أهداف بعد الدقيقة 84 ليفوز 3-صفر على الزمالك ويتأهل إلى دور الثمانية بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم الأحد.

وتأهل البنك الأهلي إلى دور الثمانية مع حرس الحدود والإسماعيلي، والاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا، وفيوتشر حامل اللقب، والمصري البورسعيدي.