برشلونة يفشل في استغلال تعثر ريال مدريد ويتعادل أمام بلباو

وبعد شوط أول فاتر، عاد أصحاب الأرض بشكل أكثر قوة في الشوط الثاني، وشكل الثنائي السريع إيناكي وليامز وأليكس برينجير تهديدا مستمرا، لكن الفريق شعر بالإحباط أمام دفاع برشلونة القوي الذي صمد أمام الضغط المتأخر لينتزع نقطة من أصحاب الأرض.

ولم تنجح محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة في هز الشباك، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وأهدر برشلونة فرصة الصعود للمركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق نقطة خلف جيرونا، فيما يتصدر ريال مدريد ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، الذي تعادل مع فالنسيا 2-2.

على الجانب الأخر، رفع أتليتك بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، على بعد خمس نقاط فقط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: