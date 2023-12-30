"موسم الرياض" يكشف سبب عدم إقامة السوبر التركي

قال "موسم الرياض" المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي والتي كانت مقررة بين فريقي غالطة سراي وفنربخشة في الرياض، الجمعة، إن عدم التزام الفريقين "بما تم الاتفاق عليه هو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وأضاف "موسم الرياض" في بيان عبر حسابه على منصة "X": "إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي غالطة سراي وفنربخشه التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي".

وتابع: "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها، خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية"