محمد صلاح يهدر ضربة جزاء أمام ليون في كأس سوبر دبي (فيديو)
ليفربول يتقدم على ليون بهدف
أهدر المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي فرصة مضاعفة النتيجة لناديه على منافسه ليون الفرنسي بعد أن أضاع ضربة جزاء، في المباراة التي تقام ضمن بطولة كأس سوبر دبي على استاد آل مكتوم بمدينة دبي.
وتفوق آرسنال على ليون في المباراة الأولى ليحصد 4 نقاط بحسب قوانين البطولة.
ويستعد ليفربول وآرسنال وميلان وليون لاستئناف المسابقات المحلية والأوروبية مع اقتراب انتهاء بطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر ووصلت منافساتها إلى نصف النهائي.
وتقدم ليفربول سريعا قبل انتهاء الدقيقة الأولى من عمر المباراة بهدف كارفالو من صناعة محمد صلاح.
وحصل روبرتو فيرمينو على ضربة جزاء سددها محمد صلاح، لكن حارس مرمى ليون تصدى لها ببراعة.
وتحتضن دبي مباريات بطولة كأس سوبر دبي بمشاركة أندية ليفربول وليون وآرسنال وميلان في الفترة من الثامن وحتى السادس عشر من ديسمبر الجاري.