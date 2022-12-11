محمد صلاح يهدر ضربة جزاء أمام ليون في كأس سوبر دبي (فيديو)

وتقدم ليفربول سريعا قبل انتهاء الدقيقة الأولى من عمر المباراة بهدف كارفالو من صناعة محمد صلاح.

وحصل روبرتو فيرمينو على ضربة جزاء سددها محمد صلاح، لكن حارس مرمى ليون تصدى لها ببراعة.

وتحتضن دبي مباريات بطولة كأس سوبر دبي بمشاركة أندية ليفربول وليون وآرسنال وميلان في الفترة من الثامن وحتى السادس عشر من ديسمبر الجاري.