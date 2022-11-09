الهلال يطلب من غريميو البرازيلى مبلغا ضخما للموافقة على بيع ميشيل ديلغادو

كشف موقع "radaresportes" عن تقديم نادى غريميو البرازيلي عرضا لنادى الهلال لكسب خدمات لاعبه ميشيل ديلغادو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الموقع إن النادي البرازيلي حاول التعاقد مع ديلغادو، لكنه يعلم أن الصفقة ليست سهلة، حتى مع رغبة اللاعب في العودة إلى البرازيل، ولكن الهلال طلب من غريميو ثمنا باهظا، مما يجعل الصفقة صعبة.

وأشار الموقع إلى أن الهلال وافق على بيع لاعبه إلى غريميو، إلا أنه طلب الحصول على ضعف ما دفعه إلى فلامنغو للتعاقد معه، حيث دفع 45 مليون ريال برازيلي، وهو ما يعني حصوله على 90 مليون ريال للموافقة على رحيله إلى النادي البرازيل.

وذكرت تقارير صحفية برازيلية سابقة عن اهتمام البرازيلي ريناتو غاوتشو، مدرب نادى غريميو بالتعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت ذات التقارير أن مدرب غريميو، يثق بإمكانيات ديلغادو، حيث قدم اللاعب أفضل مستوياته مع المدرب، عندما كانا معا في نادى فلامنغو البرازيلي.

وسبق أن أبدت العديد من الأندية اهتمامها بلاعب الهلال أبرزها ساو باولو وفلامنجو وكورينثيانز وبوتافوجو لكسب خدمات ديلغادو.

وانتقل ميشيل صاحب الـ26 عاما، إلى نادى الهلال بعقد يمتد لمدة 3سنوات، حيث يجيد ديلغادو اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه يبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر، وسجل اللاعب مع الهلال الموسم الماضي 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة خاضها رفقة الفريق.

ولعب ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، حيث لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وساهم في 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع لزملائه 10 أخرى.

وتوج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، السودا أمريكانا موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.

ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول الدوري بـ17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي جاء في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي.