أول ضحايا البطولة العربية.. رحيل حسام البدري عن الصفاقسي بعد الخسارة أمام الشرطة

وقال الصفاقسي في بيان رسمي إن البدري "وجه الشكر لمجلس الإدارة وقام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول".

وأضاف الصفاقسي في بيانه: "نتقدم للبدري بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

وسجل علاء عبد الزهرة هدفا من ركلة جزاء ليقود الشرطة العراقي للفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من الصفاقسي اليوم الخميس.