أرقام مميزة لمحمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

في حين ذكرت شبكة "سكواكا" أن محمد صلاح بات أول لاعب من فريق زائر يسجل على ملعب أولد ترافورد في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "بي إن سبورت" أن صلاح شارك في 17 هدفا في آخر 9 مباريات خاضها أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

وسجل صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي ويتأخر بهدفين عن المتصدر إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد يوم الخميس منافسه أتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي ثم يلاقي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.