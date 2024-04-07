أرقام مميزة لمحمد صلاح أمام مانشستر يونايتد
حقق المصري محمد صلاح جناح ليفربول رقمين مميزين بعد هدفه على مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 84 من ضربة جزاء ليتعادل ليفربول 2/2 على ملعب أولد ترافورد مع مانشستر يونايتد.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فقد وصل صلاح لهدفه السادس على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضحت الشبكة أن هذا أعلى رصيد تهديفي للاعب من فريق زائر على الملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتخطى رقم أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد الذي سجل خمسة أهداف.
في حين ذكرت شبكة "سكواكا" أن محمد صلاح بات أول لاعب من فريق زائر يسجل على ملعب أولد ترافورد في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت شبكة "بي إن سبورت" أن صلاح شارك في 17 هدفا في آخر 9 مباريات خاضها أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.
وسجل صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي ويتأخر بهدفين عن المتصدر إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد يوم الخميس منافسه أتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي ثم يلاقي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.