قبل نزالهما المرتقب.. فيوري يوجه تحذيرا إلى أوسيك

قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري إنه يحترم أولكسندر أوسيك قبل النزال المرتقب بينهما من أجل توحيد ألقاب الوزن الثقيل، لكنه تساءل عن قدرة منافسه على التعامل مع منافس أضخم بكثير بعد أن صعد للعب في فئة الوزن الثقيل.

وكان من المفترض أن يقام النزال في 17 فبراير الماضي في الرياض، لكن تقرر قبل أسبوعين من ذلك الموعد، تأجيل النزال بعد تعرض فيوري لجرح أثناء تدريب.

وتقرر إقامة نزال "حلبة النار" في 18 مايو المقبل، وذلك لتوحيد لقب فيوري لمجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل مع ألقاب أوسيك وهي الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة، لتتويج أول بطل موحد للوزن الثقيل منذ عام 1999.