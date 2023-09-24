3 نجوم من النصر خارج مباراة أحد

ويحل النصر ضيفًا على أحد، غدًا الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن عبدالله في جدة، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المدرب البرتغالي فضّل إراحة الثلاثي واستبعادهم من مواجهة أحد، بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال مباريات الفريق الماضية في دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا.

وأنهى النصر تحضيراته للمواجهة على ملعبه، وقرر السفر إلى جدة استعدادًا للمباراة.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات عالية بعد مواصلة النتائج الجيدة على الصعيد المحلي، والتي كان آخرها تحقيق فوز مثير على الأهلي في الكلاسيكو بنتيجة 4-3.