سبب غياب إمام عاشور عن قائمة الزمالك لمباراة إنبي

استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعب إمام عاشور من قائمة الفريق الأبيض، التي ستلعب أمام إنبي، غدًا الأربعاء، في الدوري.

وأعلن فيريرا عن قائمة الزمالك لخوض مباراة إنبي المقرر لها، غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت مفاجأة باستبعاد إمام عاشور.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن قرار فيريرا باستبعاد إمام عاشور كان فنيًا، خاصة أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة.

وربما تسبب ظهور اللاعب اليوم بشعر مصبوغ باللون الأصفر سببًا في غضب المدرب من اللاعب خاصة أن تصرفه يعد من وجهة نظر فيريرا عدم احترام لمشاعر الجماهير الغاضبة بسبب خسارة السوبر المصري أمام الأهلي.

وأوضح المصدر: " فيريرا يرى أنه لا يحتاج إلى إمام عاشور، غدًا، ولم يصرح بأي شيء حول اللاعب، والقرار فني، خاصة أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة".

ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي إنبي على ملعب المقاولون العرب، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستمر غياب البنيني سامسون أكينولا، وإبراهيما نداي، ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، ومحمد عبدالشافي، بسبب الإصابة، ونبيل عماد دونغا بسبب التأهيل.

كما شهدت القائمة ظهور اسم الناشئ حاتم سكر الظهير الأيسر لفريق الشباب، لتعويض غياب أحمد فتوح، ومحمد عبدالشافي.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويمتلك الزمالك 6 نقاط بعد فوزه في أول جولتين من الدوري المصري الممتاز على حساب سموحة، وسيراميكا كليوباترا.